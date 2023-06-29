29 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

У нас в России нет пустых полок в магазинах, а на это некоторые надеялись, - Путин

Владимир Путин впервые с выходных посетил крупное официальное мероприятие – форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Он осмотрел стенды участников форума, а затем выступил на пленарном заседании.

Президент повторил тезисы о необходимости поддержки собственных производителей, импортозамещении и торговле с дружественными странами. Путин считает, что российские компании могут осваивать мировые рынки шаг за шагом, начиная со стран СНГ, ШОС, БРИКС. "Любое доминирование не вечно, российские компании готовы к конкуренции, им нужно помочь раскрутиться", - заявил глава государства.

По словам Путина, российскими предпринимателями за пять месяцев текущего года подано более 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков.

"У нас в России нет пустых полок в магазинах, а на это некоторые очень надеялись", - похвастался президент.

"Я смотрю, действительно, появляются новые очень интересные, хорошие вещи. Просто любо-дорого посмотреть. И надеюсь, не только посмотреть, но и одеть, и попользоваться"- добавил Путин.

Теги: владимир путин, аси, импортозамещение


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