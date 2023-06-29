Николай Коробейников покидает ЗакСО по семейным обстоятельствам

Николай Коробейников покидает пост депутата законодательного собрания Свердловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель заксобрания Людмила Бабушкина. По ее словам, депутат сам подал заявление об отставке в связи с семейными обстоятельствами.

"После рассмотрения заявления мандатной комиссией, решение о сложении полномочий будет принято на ближайшем заседании ЗССО 4 июля", - добавила Бабушкина.

Напомним, что в начале месяца еще одного Коробейникова также отстранили от должности в заксобрании региона. Алексей Коробейников тоже сам настоял на своей отставке. До этого он подал свою кандидатуру на праймериз на довыборы в заксобрание области, где боролся за место с семью кандидатами. Тогда депутат победил, собрав 8 тыс. 54 голоса. В сентябре он будет участвовать в довыборах на вакантное место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.