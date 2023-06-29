Дочь Суровикина: С ним ничего не произошло, он на рабочем месте

Дочь главкома ВКС Сергея Суровикина опровергла сообщения о задержании генерала. Об этом она заявила в разговоре с изданием "База".

По ее словам, сообщения СМИ об аресте Суровикина - неправда, с ее отцом "ничего не произошло", сейчас "все на своих рабочих местах". Она также напомнила, что генерал "никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал".

Ранее Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции генерал армии Сергей Суровикин задержан после "марша справедливости" "вагнеровцев". Телеграм-каналы утверждали, что генерала якобы задержали еще 25 июня и поместили в СИЗО "Лефортово".

Между тем, Telegram-канал "МИГ России", не назвав источник, сообщил, что Суровикин сегодня был на совещании в штабе СВО в Ростове-на-Дону.

Накануне в Кремле прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что генерал Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина начать "марш справедливости". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вокруг этих событий будет еще много спекуляций и пересудов.