29 Июня 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Губернатор Андрей Травников дал старт масштабной реновации транспортного парка Новосибирска

Помощник Президента России Игорь Левитин, Губернатор Андрей Травников и управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов приняли участие в церемонии передачи ключей от новых троллейбусов марки «Горожанин» для пассажирских маршрутов города Новосибирска. Мероприятие состоялось в рамках X Международного Сибирского транспортного форума.

В ходе церемонии глава региона отметил, что выпуск на линию очередной партии новых троллейбусов фактически даёт старт масштабной реновации парка городского транспорта. К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства, закупленных по лизингу при участии Сбербанка. А в следующем году – ещё 49, которые будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

(2023)|Фото: nso.ru

Андрей Травников напомнил – необходимость модернизации этого вида транспорта назрела давно. Для того, чтобы ускорить эту работу, Правительство региона нашло возможность реализовать не одну, а две программы с существенной долей софинансирования из областного бюджета.

«Три года назад стартовала программа ускоренного обновления нерельсового общественного транспорта в Новосибирске. В эти годы мы старались использовать все возможные варианты финансирования, от проекта «Народный бюджет» до участия в различных федеральных программах. Сегодня мы присутствуем при передаче первой партии крупной закупки, осуществлённой совместно областным и городским бюджетами и «Сбербанк лизинг». Спасибо всем нашим партнёрам! Современные троллейбусы уже опробованы на улицах Новосибирска. Будет обновлено около двухсот машин. За этот и следующий год мы полностью обновим троллейбусный парк города и продолжим обновление автобусного и трамвайного парков», – подчеркнул Губернатор.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк, отметил: «Мы очень рады поучаствовать в обновлении парка общественного транспорта в регионе – комфортабельные троллейбусы выйдут на востребованные маршруты, что существенно увеличит пассажиропоток и повысит уровень комфорта для жителей Новосибирска. Сбер в регионе всегда остро реагирует на потребности и включается в социально-значимые сделки».

(2023)|Фото: nso.ru

Новые машины с 20-километровой дальностью автономного хода позволят изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам – Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, Европейский берег, на ул. Выборную. Из технических особенностей новосибирских новых машин – система валидаторов для оплаты проезда и цифровая видеокамера, передающая картинку в систему «Безопасный город»

Вопросы обновления парка общественного транспорта Новосибирска находятся на особом контроле Губернатора и Правительства Новосибирской области. За последние годы, с 2017 по 2023, на условиях софинансирования из областного бюджета для города закуплено 366 единиц техники – 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов. Эта работа будет продолжена – в начале недели Андрей Травников поручил минфину проработать предложения о дополнительном финансировании обновления троллейбусов в Новосибирске.

Также в ходе Сибирского транспортного форума состоялось совещание по реализации инфраструктурных проектов Новосибирской области. Речь шла о реконструкции аэропортового комплекса «Толмачёво», строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш», строительстве и капитальном ремонте автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».

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