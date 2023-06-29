В Челябинской области добровольцы, участвующие в СВО, и их дети получат единовременные выплаты

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера принят закон о единовременных выплатах для южноуральцев, принимающие участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов "Барс", передает корреспондент Накануне.RU.

"Важнейшей задачей на сегодня остается оказание всесторонней помощи нашим военнослужащим, мобилизованным, добровольцам – всем тем, кто находится на линии фронта. Одним из первых наш регион принял областной закон о поддержке воинов и их семей. Мы установили свои региональные выплаты, в том числе организовали помощь пожилым родителям. Организуем бесплатный отдых для детей, помогаем в получении образования, трудоустройстве, газифицируем домовладения. Челябинская область оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь нашим воинам", - ранее отмечал Алексей Текслер.

Как рассказала на заседании Законодательного собрания Челябинской области министр социальных отношений региона Ирина Буторина, областным законом уже предусмотрены меры поддержки в виде единовременных выплат в размере 50 тыс. рублей ряду категорий, принимающих участие в спецоперации, а также их несовершеннолетним детям в размере 20 тыс. рублей. В частности, речь идет о гражданах, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Данным законопроектом предлагается расширить категорию лиц получателей меры поддержки.

"Предлагается предоставлять единовременные выплаты такой категории как добровольцы, поступившие в добровольческие отряды (БАРС) в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Предполагается, что добровольцам выплата составит 50 тыс. рублей, их несовершеннолетним детям – 20 тыс. рублей на каждого", - сообщила Ирина Буторина.

Обратиться за единовременной выплатой можно в управления социальной защиты по месту жительства до истечения двух лет со дня окончания прохождения южноуральцами службы в составе добровольческого отряда. В случае если указанные лица не обратились за получением единовременной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня поступления в добровольческий отряд, право на обращение за предоставлением единовременной выплаты предоставляется их супругам, а при их отсутствии – одному из родителей.

Доброволец должен иметь регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области или регистрацию по месту пребывания на территории региона.

"Мы продолжаем принимать законопроекты, направленные на социальную поддержку жителей Челябинской области. Знаковые законопроекты, рассмотренные сегодня, связаны с поддержкой участников специальной военной операции и их семей. Один из них – проект закона по единовременной выплате для южноуральцев, поступивших в добровольческие отряды БАРС в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Для них введены единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей, а также 20 тыс. рублей на каждого ребенка. Подобную меру социальной поддержки в нашем регионе уже получают мобилизованные и контрактники", - отметил председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.

Напомним, по решению губернатора в Челябинской области реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Предусмотрены единовременные выплаты, газификация домов, помощь в ремонте жилья, устройство детей в детсады, образовательные учреждения, предоставление путевок в загородные лагеря и санатории. Пожилые родители участников СВО или родители с инвалидностью имеют возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. В мае текущего года был принят законопроект о предоставлении южноуральским добровольцам права на единовременную социальную выплату в связи с установкой внутридомового газового оборудования.