На юге Москвы с рельсов сошли вагоны товарного поезда

На столичной ж/д станции "Бирюлево-Товарная" с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда. Три из них (с цементом) перевернулись на бок. Всего в составе был 31 вагон.

Пассажирское ж/д полотно не повреждено, но движение поездов в этом направлении временно прервано. Пострадавших нет. На место направлены два восстановительных поезда со станций "Люблино" и "Лосиноостровская".

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на станции нет движения пригородных электричек и "Аэроэкспресса" до аэропорта Домодедово и обратно.

"Пригородные поезда со стороны области курсируют от/до станции "Бирюлево-Пассажирская", со стороны Москвы - от/до "Варшавской". Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусе 1185 от метро "Домодедовская", - говорится в сообщении дептранса.