В Екатеринбурге две больницы заплатят 1,5 млн рублей за смерть врача от ковида

В Екатеринбурге суд взыскал с двух больниц 1,5 млн рублей за смерть медика.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в декабре 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась врач-неонатолог Областной детской клинической больницы, работавшая в отделении новорожденных. Роспотребнадзор признал заболевание профессиональным, так как доктор заразилась ковидом при выполнении своих обязанностей.

Женщина лечилась дома под наблюдением терапевта ЦГБ №2, а после ее смерти министерство здравоохранения Свердловской области провело свою проверку. В ходе нее были выявлены недостатки оказания амбулаторной медпомощи пациенту и недостаточный контроль работодателя за выполнением сотрудниками профилактических мероприятий и соблюдением санитарных правил.

Дочь и сестра погибшей обратились в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к ОДКБ и ЦГБ №2 о компенсации морального вреда. Родственники потребовали взыскать с каждой больницы по 3 млн рублей. Сами ответчики своей вины не признали. Тогда судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, показавшая, что, несмотря на имевшиеся показания, пациент не направлялась на КТ, не госпитализировалась, а лечение было неполным.

В итоге суд взыскал с ОДКБ №1 в пользу родных по 150 тысяч рублей, а с ЦГБ №2 – по 600 тысяч рублей. Определяя размер компенсации, суд учел, что областная детская больница уже выплатила родственникам компенсацию за гибель доктора от профзаболевания.