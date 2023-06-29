Картаполов: Пригожину перед "маршем" сообщили, что "Вагнер" не будет финансироваться и участвовать в СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о заключении контрактов.

"За несколько дней до попытки мятежа министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны", - цитирует РИА Новости Картаполова.

Он отметил, что "все начали это абсолютно правильное решение выполнять, кроме господина Пригожина".

Тогда, по словам Картаполова, главе ЧВК сообщили, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в специальной военной операции, а при неподписании контрактов ему не будут выделять финансирование.

11 июня Министерство обороны РФ обязало все добровольческие отряды, которые находятся в зоне СВО, до 1 июля заключить контракты с МО. В министерстве пояснили, что это нужно для придания им необходимого правового статуса, создания единых подходов к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

12 июня был подписан первый такой контракт — с отрядом "Ахмат". При этом Евгений Пригожин заявил, что приказ о подписании контрактов между участниками добровольческих отрядов и Министерством обороны "не распространяется на ЧВК "Вагнер". По его словам, свои действия организация и так согласует через генерала Сергея Суровикина.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что из государственного бюджета за год на ЧВК "Вагнер" было потрачено 86 миллиардов рублей. Кроме того, связанные с Евгением Пригожиным компании получили по госконтрактам порядка 80 миллиардов рублей.