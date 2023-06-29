В Швеции расследуют акцию с сожжением Корана, разрешенную властями

В Швеции началось расследование по признакам разжигания ненависти к мусульманам в отношении мужчины, который накануне сжег Коран перед мечетью в одном из районов Стокгольма. Примечательно, что ранее власти города сами разрешили проведение такой акции в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам.

Посольство Турции в Стокгольме обратилось к шведским властям с просьбой предотвратить подобные атаки в будущем, передает агентство "Анадолу".

Известно, что протестовавший разорвал несколько страниц экземпляра Корана, положил в них бекон, и сжег. В соцсетях мужчина ранее хвалил ультраправого активиста Расмуса Палудана, который также сжег Коран и заявлял, что видит в исламе угрозу шведским ценностям.

Сегодня же Госдума обратилась к шведским парламентариям с призывом осудить действия властей, допустивших оскорбления чувств мусульман.