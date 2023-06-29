МВД проверяет сообщения о поборах на закрытой из-за ЧВК "Вагнер" трассе

МВД начало служебную проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС в Морозовском районе Ростовской области якобы брали взятки за проезд по закрытой трассе во время событий 24-25 июня. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Ранее в одном из мессенджеров распространилось видео, на котором мужчина рассказывал, что в ночь на 25 июня в Морозовске сотрудники ГИБДД потребовали с него 2 тысячи, чтобы не пришлось объезжать перекрытый участок. Сам факт разговора с сотрудниками на видео не зафиксирован.

Напомним, 24 июня на территории Ростовской области из-за "марша справедливости" ЧВК "Вагнер" были перекрыты участки отдельных трасс.