29 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

МВД проверяет сообщения о поборах на закрытой из-за ЧВК "Вагнер" трассе

МВД начало служебную проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС в Морозовском районе Ростовской области якобы брали взятки за проезд по закрытой трассе во время событий 24-25 июня. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Ранее в одном из мессенджеров распространилось видео, на котором мужчина рассказывал, что в ночь на 25 июня в Морозовске сотрудники ГИБДД потребовали с него 2 тысячи, чтобы не пришлось объезжать перекрытый участок. Сам факт разговора с сотрудниками на видео не зафиксирован.

Напомним, 24 июня на территории Ростовской области из-за "марша справедливости" ЧВК "Вагнер" были перекрыты участки отдельных трасс.

Теги: мвд, поборы, трасса, чвк вагнер


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