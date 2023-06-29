29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Губернатор Ямала рассказал о впечатлениях от трех дней в тундре

Глава Ямала Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре. О впечатлениях он рассказал в своем telegram-канале.

Артюхов поблагодарил дружную семью Вэненго за тёплый приём, а Богдана Булычёва – за компанию. Губернатору удалось переключиться на другой темп, погрузиться в обычные рабочие будни тундры, отдохнуть и многое обдумать.

"Главное – получилось собраться с кочевниками Полярного Урала, из первых уст узнать об их проблемах. Говорили со свойственной коренным северянам прямотой о медицине, образовании, ветеринарии и многом другом. По некоторым вопросам принял решения уже во время встречи", - написал Артюхов.


Теги: Дмитрий, Артюхов., тундра


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Развитие сюжета:

Ранее 29.06.2023 15:42 Мск Глава Ямала рассказал о принятых во время "вояжа в тундру" решениях

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