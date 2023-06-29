29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Хакасии после "увеличения" зарплат медики "скорой помощи" стали получать меньше денег

В Хакасии две сотни медиков станции "скорой помощи" в Абакане обратились в прокуратуру, ФСБ и "Общероссийский народный фронт" после того, как у них резко снизились зарплаты.

По данным Telegram-канала Baza, медикам перед Новым годом повысили зарплаты на 5 тыс. руб., при этом стимулирующие выплаты резко снизились, и на руки сотрудники станции стали получать на 5-15 тыс. руб. меньше, чем раньше.

Оказалось, что региональные власти не заложили в бюджете средства на увеличение фонда оплаты труда медиков на 2023 год. ОНФ направил официальные обращения в прокуратуру и Минздрав республики с требованием разобраться в ситуации.

Теги: хакасия, скорая помощь, зарплата, медики


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