Все в порядке, ничего не нашли. Органы опеки проверяли семью 6-летнего мальчика, когда тот уже был мертв

Семью 6-летнего Далера, чью смерть несколько месяцев назад скрыла его приемная мать, проверяли в мае, однако не нашли ничего подозрительного. Об этом сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, документ о проведении проверки был подписан, когда ребенка уже не было в живых, что может указывать на проверку, проведенную только на бумаге. Источник также сообщил о непроверенной информации о том, что аналогичная "проверка" проводилась и в декабре. Сейчас предстоит выяснить, являются ли подписи в документах поддельными.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). В его рамках будет дана оценка действию или бездействию должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей.

"По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего. Следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что 6-летний Далер исчез утром 26 июня в районе Вторчермета. После безрезультатных поисков СК возбудил уголовное дело об убийстве. 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего, была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве. Но после того, как тело ребенка нашли и оказалось, что он умер несколько месяцев тому назад, ее немедленно задержали.

Сегодня СК России по Свердловской области опубликовал кадры допроса подозреваемой.

Приемным отцом мальчика являлся участник СВО. Завтра он вернется домой для дальнейшего расследования. В это время детский омбудсмен Игорь Мороков отказывается давать комментарии по поводу инцидента без официального запроса.