Песков попытался объяснить, почему Путин не соблюдал ковидные ограничения в Дербенте

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попытался объяснить, почему Владимир Путин во время визита в Дербент не соблюдал антиковидные ограничения, в частности – обнимался и фотографировался с населением.

"Настоятельные рекомендации специалистов сокращаются. В отношении главы государства, конечно, действует особый режим по понятным причинам. Но, конечно, в таких ситуациях, как в Дербенте, когда вы видели, что буквально весь город вышел встречать президента… Это была поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Поэтому, конечно, с одной стороны есть настоятельная рекомендация специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы их не поприветствовать", - заявил пресс-секретарь президента России.

Накануне вечером Путин совершил поездку в Дагестан, где провел несколько совещаний, а потом пошел пообщаться с россиянами. Некоторые из них даже смогли сделать селфи с президентом.