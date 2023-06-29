В Екатеринбурге завкафедрой института перевел мошенникам почти 700 тысяч рублей

Заведующий кафедрой института и начальник отдела одного из уральских предприятий стали жертвами телефонных мошенников. Они перевели аферистам больше миллиона рублей.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, завкафедрой позвонили неизвестные и под видом "сотрудника ЦБ РФ" и "следователя ФСБ Калашникова" заявили о попытках похитить деньги с его банковского счета. Для их "сохранности" мужчине надо было обналичить все сбережения и перевести на "безопасные счета", которые ему укажут. В итоге сотрудник института обналичил 695 тысяч рублей накоплений и перевел их мошенникам.

В другом случае на удочку аферистов попался руководитель отдела одного из местных предприятий. Лжебанковский специалист сообщил ему, что некие злоумышленники блокируют его счет. А чтобы "спасти" деньги, их необходимо перевести на вновь созданный специально для него "безопасный счет". Уралец через мобильное приложение перевел 690 тысяч, а когда понял, что его обманули, пошел в полицию.

Как отмечают в МВД, оба потерпевших неоднократно слышали о подобных схемах обмана, но все равно поверили аферистам. Общая сумма причиненного им ущерба составила 1 млн 385 тысяч рублей. Полицейскими возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество в крупном размере".