29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге завкафедрой института перевел мошенникам почти 700 тысяч рублей

Заведующий кафедрой института и начальник отдела одного из уральских предприятий стали жертвами телефонных мошенников. Они перевели аферистам больше миллиона рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, завкафедрой позвонили неизвестные и под видом "сотрудника ЦБ РФ" и "следователя ФСБ Калашникова" заявили о попытках похитить деньги с его банковского счета. Для их "сохранности" мужчине надо было обналичить все сбережения и перевести на "безопасные счета", которые ему укажут. В итоге сотрудник института обналичил 695 тысяч рублей накоплений и перевел их мошенникам.

В другом случае на удочку аферистов попался руководитель отдела одного из местных предприятий. Лжебанковский специалист сообщил ему, что некие злоумышленники блокируют его счет. А чтобы "спасти" деньги, их необходимо перевести на вновь созданный специально для него "безопасный счет". Уралец через мобильное приложение перевел 690 тысяч, а когда понял, что его обманули, пошел в полицию.

Как отмечают в МВД, оба потерпевших неоднократно слышали о подобных схемах обмана, но все равно поверили аферистам. Общая сумма причиненного им ущерба составила 1 млн 385 тысяч рублей. Полицейскими возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество в крупном размере".

Теги: мошенники, телефон, полиция, Екатеринбург


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