29 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков переадресовал все вопросы о Суровикине в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, продолжает ли Владимир Путин доверять замкомандующему Объединенной группировкой войск (сил) генералу армии Сергею Суровикину.

По словам представителя Кремля, Путин как верховный главнокомандующий работает в первую очередь с руководителями Минобороны и Генштаба. "Что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству", - сказал Песков.

На вопрос, могли бы в Кремле прояснить ситуацию вокруг Суровикина, в том числе прокомментировать публикации с утверждениями о его отставке, Песков ответил: "К сожалению, нет". Он вновь предложил обращаться в министерство обороны, отметив, что такие вопросы - его прерогатива, передает ТАСС.

Напомним, в соцсетях и некоторых СМИ появились слухи о возможном задержании Суровикина из-за событий 23-24 июня. Между тем, Telegram-канал "МИГ России", не назвав источник, сообщил, что Суровикин сегодня был на совещании в штабе СВО в Ростове-на-Дону.

Накануне в Кремле прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что генерал Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина начать "марш справедливости". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вокруг этих событий будет еще много спекуляций и пересудов.

Теги: песков, суровикин, минобороны


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