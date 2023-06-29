Воспитанника спецшколы Екатеринбурга, подвергшегося насилию, официально освободили из учреждения

С сегодняшнего дня воспитанник спецшколы №124 Екатеринбурга, который подвергся сексуальному насилию, официально вышел из стен спецучреждения. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат семьи потерпевшего Георгий Краснов.

По его словам, сегодня судья Асбестовского городского суда Свердловской области вынес решение о досрочном освобождении пострадавшего мальчика.

"Теперь он не только фактически, но и юридически свободен. Теперь ему не нужно обратно в школу, где в отношении него несколько месяцев совершались преступления. Теперь он сможет жить с близкими без постоянного страха возвращения", - рассказал адвокат.

Помимо этого, вчера спецшкола выдала Краснову вещи и документы сбежавшего подростка, со слов которого общественность и узнала о зверствах, творящихся в стенах учреждения. Теперь школьник официальный выпускник и может свободно перейти в 7-ой класс - возвращаться в спецшколу №124 ему больше не нужно.

"Выражаем глубокую благодарность Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой за реальную поддержку и содействие в освобождении детей", - добавил адвокат.

Напомним, речь идет о спецшколе №124, где детей якобы заставляли избивать и насиловать друг друга. Обо всех ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. Сразу после этого директора заведения отстранили от должности.

В апреле Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил 16 и 15-летних подростков под стражу. Оба обвиняются по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Накануне обоим был продлен арест до 11 июля.