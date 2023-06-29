Спасибо маткапиталу на первого ребенка. Наибольший провал рождаемости в 2022 году зафиксирован по вторым детям

Самое большое снижение рождаемости в 2022 году зафиксировано у женщин 30-34 лет, то есть в том возрасте, когда чаще всего рожают второго ребенка. Как показывает анализ, это является прямым следствием введения маткапитала на первого ребенка в 2020 году и финансовым демотивированием рождения второго. К такому выводу подводят данные, опубликованные на днях Росстатом.

Больше всего детей родили россиянки в возрасте 30-34 лет - 377 тыс. детей. Однако абсолютное количество рожденных детей необходимо не только корректировать на численность женщин соответствующего возраста, то есть анализируя возрастные коэффициенты рождаемости, но и смотреть на его изменение. А в этом возрасте как раз и произошел наибольший провал - рождаемость упала на 8% за год (до 65 на 1000 женщин соответствующего возраста). То есть рождаемость сильнее всего упала именно в той возрастной когорте, которая дает наибольшее число рождений.

Возрастной коэффициент рождаемости был максимальным в возрасте 25-29 лет (90 на 1000 женщин), но эта когорта россиянок гораздо менее многочисленна из-за спада рождаемости в 1990-х, в силу чего она уступает по абсолютной рождаемости когорте 30-34 лет. На этот факт стоит обратить особое внимание: в 25-29 лет рожают почти на 40% чаще, чем в 30-34 года, но в абсолютном выражении это меньше - настолько меньше в этом возрасте женщин. Коэффициент рождаемости в этом возрасте снизился за год на 7%. Разница с когортой 30-34 года всего 1%, но последняя в 1,5 раза многочисленнее, поэтому снижение там на 8% ударило по общей рождаемости намного сильнее.

Именно за счет вторых детей в возрасте 30-34 лет и произошло наибольшее падение рождаемости. Если в 2021 году россиянки в этом возрасте родили 180 тыс. детей, то в прошлом году - 150 тыс. Падение за год на 17%, притом что численность женщин в этом возрасте снизилась за год лишь на 4%. То есть "чистое" снижение рождаемости вторых детей (с поправкой на количество женщин) в возрасте 30-34 лет за год составило 13%. Принципиально важно то, что в этом возрасте сократилась рождаемость только вторых детей.

То же самое в возрасте 35-39 лет, когда многие семьи рожают второго ребенка. Рождаемость вторых детей снизилась на 5,5%, притом что численность женщин за год даже выросла почти на 3% (эхо демографического бума 1980-х). То есть "чистое" снижение свыше 8%. И снова только за счет вторых детей.

При этом рождаемость первых детей, которую, как ожидали власти, должен был стимулировать материнский капитал, тоже упала. Так, в возрасте 20-24 лет численность женщин за год почти не изменилась (снижение всего на 0,2%), а вот число рожденных первых детей упало на 10%. Это значит, что на столько же реже стали рожать до 25 лет, и численность женщин в этом возрасте совершенно ни при чем.

Аналогичная картина в возрасте 25-29 лет - за год произошло снижение числа рождений первых детей на 15%, притом что количество женщин этого возраста уменьшилось лишь на 7%. "Чистое" снижение составило около 8%. А ведь именно в возрасте до 30 лет происходит подавляющее большинство первых рождений - более 70% в 2022 году, а если учесть, что чем моложе женщин, тем их меньше, то около 80%.

Получается, что введение маткапитала финансово демотивировало рождение вторых детей у женщин старше 30 лет (падение за год около 10%), но так и не привело к росту рождаемости первых у женщин моложе 30 лет (тоже падение за год около 10%). Что же дала эта мера? Если она и сыграла какую-то демографическую роль, то только крайне отрицательную.

Накануне.RU еще в 2020 году писало о том, что рождаемость первых детей практически не поддается стимулированию, поэтому перемещение маткапитала со второго ребенка на первого снизит рождаемость вторых детей. В этих условиях стимулирование многодетности не имеет никакого практического смысла, поскольку родить третьего ребенка можно только после второго, а при таком падении рождаемости вторых детей это бесполезно.

В абсолютном выражении количество рождений первых детей за год сократилось на 2%, вторых - на 13%, третьих - на 7%. Цифры говорят сами за себя. В то время как изменение возрастной структуры говорит о том, что рождаемость вторых и последующих детей должна снижаться меньше всего. По происходит обратное. Количество рождений вторых детей впервые за много лет стало намного меньше, чем первых, хотя долгие годы было почти равно или даже превышало число первенцев. И это происходит в условиях, когда быстро сокращается "репродуктивная база" для рождения первенцев, подталкивая к стимулированию рождения вторых и последующих детей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что принимаемые для улучшения демографии меры не дали желаемого результата. А глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не понимает причин спада рождаемости в России.

"Я не понимаю, что происходит, и подозреваю, что никто не понимает. С 2000 года шел рост рождаемости. С 2016 года - падение суммарного коэффициента рождаемости. Каковы причины? Это простой вопрос, но я нигде не вижу на него ответа", - сказал он.

Что касается безрезультатности принимаемых мер в последние годы и конкретно возобновившегося спада рождаемости в 2022 году, то ответ на этот вопрос простой: в 2020 году власти сделали ставку на рождение первых детей и - крупно ошиблись.