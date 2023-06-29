На Южном Урале экс-чиновницу осудят за халатность с ущербом в 50 млн рублей

В Челябинской области будут судить бывшего председателя комитета по управлению имуществом Увельского района по обвинению в халатности, повлекшей причинение ущерба на сумму свыше 50,6 млн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. обвиняемая при приемке приобретаемых по муниципальному контракту жилых помещений не убедилась в их надлежащем качестве, проигнорировала нарушения, допущенные при строительстве дома, и подписала акты приема-передачи квартир. В жилых помещениях не были выполнены работы по устройству водосливной системы, гидроизоляции и горячего водоснабжения.

40 непригодных жилых помещений были переданы лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и переселенцам из аварийного жилищного фонда.