29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Умер глава Мегиона Олег Дейнека

Умер глава Мегиона Олег Дейнека. В последние месяцы он сражался с тяжелой болезнью, проходил лечение в специализированных клиниках.

Временно исполняющим обязанности главы Мегиона остается первый заместитель Игорь Алчинов, сообщает близкий к администрации ХМАО telegram-канал "5-й этаж". Избрание нового руководителя муниципалитета и все сопутствующие этому процессу процедуры состоятся осенью текущего года. К моменту публикации новости получить комментарий мэрии не удалось.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива.

Теги: Олег Дейнека, Мегион


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.06.2023 16:13 Мск Глава Мегиона Дейнека жив, он лечится, - мэрия
Ранее 29.03.2023 10:30 Мск Мэру Мегиона сделали операцию

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