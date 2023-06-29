Умер глава Мегиона Олег Дейнека

Умер глава Мегиона Олег Дейнека. В последние месяцы он сражался с тяжелой болезнью, проходил лечение в специализированных клиниках.

Временно исполняющим обязанности главы Мегиона остается первый заместитель Игорь Алчинов, сообщает близкий к администрации ХМАО telegram-канал "5-й этаж". Избрание нового руководителя муниципалитета и все сопутствующие этому процессу процедуры состоятся осенью текущего года. К моменту публикации новости получить комментарий мэрии не удалось.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива.