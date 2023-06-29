В Приморье мобилизованного приговорили к девяти годам за троекратное дезертирство

В Приморье Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за троекратное оставление воинской части.

Его признали виновным по нескольким пунктам статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года. С ноября 2022 по март 2023 года он три раза оставлял место службы и отправлялся проводить время домой. Первый раз осужденный после отсутствия вернулся сам, еще дважды его находили правоохранители, сообщает ТАСС. Свою вину он признал.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима рядового Романа Евдокимова за дезертирство.

Военнослужащий 24 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть. В январе 2023 года Евдокимов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.