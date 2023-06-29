29 Июня 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников обозначил перспективы развития авиационной отрасли и логистического комплекса Новосибирской области

Развитие логистических связей в новых условиях обсудили помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках работы Логистической гостиной X Международного Сибирского транспортного форума.

Как сообщили Накануне.RU , в пресс-службе губернатора и правительства региона, в работе площадки «ТЛК 2.0. Новое качество и ориентиры международной логистики в условиях глобальных трансформаций» также приняли участие председатель совета директоров Корпорации АЕОН Роман Троценко, председатель совета директоров Новосибирского транспортного терминала Александр Кахидзе.

(2023)|Фото: nso.ru

Игорь Левитин и Роман Троценко высоко оценили возможности нового терминала аэропорта «Толмачёво». «Один из лучших аэропортов в России. Второй по объёму, и я думаю, что по дизайну будет в топ-3 аэропортов страны», – отметил Игорь Левитин.

Роман Троценко обратил внимание участников заседания на динамику развития новосибирского аэропорта: «Мы ждём восьмимиллионного пассажира в этом году. Вообще, сам план развития аэропорта – до 20 миллионов человек. При этом, «Толмачёво» является аэропортом №1 в стране по транзитному сообщению».

Губернатор Андрей Травников обозначил основные цели и задачи развития транспортно-логистической инфраструктуры Новосибирской области: «За год мы увидели растущую транзитную роль новосибирского транспортного узла. Для Новосибирской области, если говорить про конкретные локальные проекты, безусловно, актуально развитие автомобильной инфраструктуры в обход Новосибирска, продолжение строительства Восточного обхода, расширение трассы «Иртыш». В отношении железнодорожной инфраструктуры – это проект строительства второго пролёта на центральном железнодорожном мосту в Новосибирске для того, чтобы увеличить пропускную способность именно для транзитных грузов, минуя станцию Инская. Также – реконструкция для полноценного двухпутного пути «Новосибирск–Барнаул». С юга поток грузов тоже растёт.

(2023)|Фото: nso.ru

Но не только транзитная составляющая для нас важна, мы занимаемся перегрузкой, сортировкой и формированием собственных грузов. Поэтому всё, что касается контейнеризации – это про нас. В прошлом году я анонсировал, что мы внутри региона стимулируем контейнеризацию грузов. По согласованию с Западно-Сибирской железной дорогой, Барабинск определён как станция формирования контейнерных поездов для отгрузки зерна. Из Барабинска прямым направлением контейнеры с продукцией нашего агропромышленного комплекса уходят в Китай. Следующий узел, у которого есть потенциал − это станция Карасук. Надеемся запустить проект уже в этом году».

Тема логистики получила продолжение – с упором на развитие региональной авиации – на заседании рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Транспорт».

Андрей Травников отметил, что для Новосибирской области авиационная отрасль – предмет гордости и перспективное направление развития: «Для сибиряков, для Дальнего Востока тема сверхактуальная. Именно поэтому три года назад, в рамках ассоциации «Сибирское соглашение», при поддержке аппарата Полпреда Президента РФ в СФО, был запущен проект по разработке стратегии, концепции развития местной и межрегиональной авиационной сети. В стратегии аэропорта «Толмачёво» заложена задача обеспечения транспортной доступности для всех регионов Сибири и Дальнего Востока. Нам важно, каким образом пассажиры на местных линиях будут добираться до крупных региональных аэропортов, и через развитую сеть маршрутов, которую мы совместно создаём, смогут добираться до любого уголка страны и мира», – подчеркнул Губернатор.

(2023)|Фото: nso.ru

Отметим, что мероприятия комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» стали важной частью X Сибирского транспортного форума. Ежегодно на этой площадке обсуждаются темы, наиболее актуальные для развития российских регионов.

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