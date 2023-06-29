29 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Миноброны РФ

"МИГ": Суровикин нашелся в Ростове-на-Дону

Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин сегодня был на совещании в штабе СВО в Ростове-на-Дону, сообщил Telegram-канал "МИГ России", не назвав источник.

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появились слухи о возможном задержании Суровикина из-за событий 23-24 июня. Генерал в последние дни не появлялся на публике, что также способствовало появлению негативных для него версий.

А источники американского издания Financial Times утверждают, что на Суровикина "оказывается давление" из-за его дружбы с Евгением Пригожиным, а не из-за подозрений в предательстве. Якобы, Путин стремится навести порядок и восстановить контроль над службами безопасности после мятежа.

Накануне в Кремле прокомментировали слухи о Суровикине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вокруг этих событий будет еще много спекуляций и пересудов. "Я думаю, что это один из таких примеров", - цитирует его РИА Новости. Так Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что генерал Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина начать "марш справедливости". Сообщалось, что высокопоставленный военный якобы находится на допросах.

Напомним, 24 июня Суровикин обратился к командирам и бойцам ЧВК "Вагнер", призвав решить возникшие проблемы мирным путем.

Теги: сергей суровикин, сво, ростов-на-дону, евгений пригожин


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