29 Июня 2023
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Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Владельцы полигона под Белоярским хотели скрыть нарушения через суд с РЭО

ООО "УМПО" попыталось скрыть нарушения на полигоне под Белоярским, подав в суд на активистов свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО). Причиной стало то, что члены общества придали огласке результаты проверки полигона, сообщили в пресс-службе РЭО.

Полигон под Белоярским(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Накануне рассмотрение апелляции по иску ООО "УМПО" к РЭО закончилось. Суд встал на сторону экоактивистов. Вот что пытались и не смогли оспорить представители организации.

  • Местные жители не раз жаловались на полигон, снимали, как горит мусор (предположительно медицинский), а один из белоярцев запечатлел на снимке со свалки человеческую ногу;
  • На месте активисты РЭО убедились, что на полигоне тлел и дымился мусор, часть из которого действительно похожа на отходы из медучреждений. Это является нарушением закона;
  • Укрепившись в подозрениях, о которых рассказывали местные жители, РЭО направило обращения в надзорные органы;
  • Как выяснили в местном отделении РЭО, медицинские отходы свозят на промплощадку, где перегружают в большие пластиковые мешки и, не обезвреживая, везут на полигон;
  • Масса нарушений, подтвержденная проверками компетентных органов, породила опасения, что Белоярскому и Екатеринбургу может грозить распространением инфекций, так как медотходы утилизировали неправильно.

Полигон под Белоярским(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Пока суд отказал в удовлетворении иска "УМПО", активисты вместе с надзорными органами установили, что полигон был построен с нарушениями. С нарушениями было выдано и разрешение на строительство второй очереди, которое на данный момент уже отозвано. В РЭО добавили, что продолжат работу.

Теги: Белоярский, полигон, мусор, активисты, УМПО, РЭО


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