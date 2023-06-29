ГИБДД ищет очевидцев аварии на ЕКАД с участием "Камаза"

29 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Свердловская область
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

ГИБДД ищет очевидцев аварии на ЕКАД с участием "Камаза"

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел 28 июня в 10 часов 45 минут на 71 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Камаз", двигаясь по ЕКАД со стороны поселка Медный в сторону Полевского тракта, наехал на автомобиль Chevrolet Aveo, который стоял справа на обочине. В результате произошел съезд с дороги и опрокидывание.

ДТП на 71 километре ЕКАД(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

В ходе опроса участники ДТП дали полицейским противоречивые показания. В этой связи Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, обращаться по телефонам +7 (904) 166-29-00 или 02, а также по адресу: Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20.

В ведомстве призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, а также беречь себя и окружающих.

Теги: ГИБДД, Камаз, очевидцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети