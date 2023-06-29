ГИБДД ищет очевидцев аварии на ЕКАД с участием "Камаза"

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел 28 июня в 10 часов 45 минут на 71 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Камаз", двигаясь по ЕКАД со стороны поселка Медный в сторону Полевского тракта, наехал на автомобиль Chevrolet Aveo, который стоял справа на обочине. В результате произошел съезд с дороги и опрокидывание.

В ходе опроса участники ДТП дали полицейским противоречивые показания. В этой связи Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, обращаться по телефонам +7 (904) 166-29-00 или 02, а также по адресу: Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20.

В ведомстве призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, а также беречь себя и окружающих.