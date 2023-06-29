У ВСУ нет плацдарма у Антоновского моста через Днепр - Сальдо

ВСУ не создавали плацдармов у Антоновского моста под Херсоном и "никакого наступательного потенциала у противника" в этом районе нет, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"За последние двое суток артиллеристы группировки войск "Днепр" потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более тридцати украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу. Минувшей ночью уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег", - сообщил чиновник.

Он добавил, что на правом берегу Днепра был "уничтожен отряд противника, готовившийся к переправе, а также три артиллерийские позиции, с которых велся обстрел левого берега". Также уничтожены два беспилотника "Фурия", с которых корректировали огонь.

"Ситуация под контролем, наши ребята твердо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи", - сообщил Сальдо.