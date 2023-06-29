На Южном Урале с перевозчика взыскали 600 тысяч рублей в пользу пассажира, пострадавшего в ДТП с автобусом

В Челябинской области с автотранспортного предприятия взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб здоровью пассажиру, пострадавшему в ДТП с автобусом.

ДТП с автобусом ПАЗ, на котором перевозили к месту работы сотрудников предприятия, произошло осенью 2021 года. Травмы получили несколько человек, одному из них был причинен вред здоровью средней тяжести.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УФССП, у предприятия не был заключен договор страхования жизни пассажиров, поэтому пострадавшему пришлось обращаться в суд, который удовлетворил требования гражданина, назначив к выплате 600 тысяч рублей. Исполнительное производство было открыто в марте, но автотранспортное предприятие приложило максимум усилий, чтобы отсрочить выплаты. Решение обжаловали в суде, но жалоба была оставлена без удовлетворения.

Судебные приставы арестовали счета компании и установили запрет на регистрационные действия с принадлежащим ему автотранспортом. В результате руководитель предприятия не смог продать автомобиль Toyota Camry. После этого он оплатил долг. Сейчас деньги перечислены взыскателю.