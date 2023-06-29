Израиль не передает Украине "Железный купол" из опасений, что его получит Иран

Израиль не может позволить США передать Украине систему ПРО "Железный купол" из опасений, что она попадет в Иран, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

По его словам, у Израиля есть опасения, которых "нет ни у кого из западных союзников Украины".

"Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности", — приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Он пояснил, что это одна из причин, по которой еврейское государство воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что израильское вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.