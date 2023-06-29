29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Военная прокуратура добилась выплат за ранения еще для шести военнослужащих

Вопрос с выплатой за ранения, полученные в зоне СВО, решен для еще шести военнослужащих. Разобраться в проблеме "потерянных справок" помогли депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов и военная прокуратура.

По словам парламентария, еще в мае он обращался в ведомство по поводу девяти солдат из Новосибирской, Челябинской области и Свердловской области (Талица, Нижний Тагил, Шалинский район). Каждый из них получил ранения на спецоперации, однако никому так и не выдали положенные выплаты. Сейчас вопрос решен по шести парням, по троим оставшимся прокуратура продолжает работу.

"По одному парню, кстати, еще раньше узнал, что деньги ему переведены. Его родственник даже успел поблагодарить мою общественную приемную, принес туда вкусного сыра из домашней сыроварни и меда с местной пасеки. По хорошему, половину надо было бы передать военной прокуратуре. Ведомство действительно работает оперативно и эффективно, за что искреннее спасибо", - написал депутат в своих соцсетях.

Напомним, что в зависимости от ситуации, справки о ранениях "терялись" то в военной части, то в госпиталях, однако с приходом военной прокуратуры волшебным образом "находились".

Теги: военная прокуратура, выплаты, ранение, СВО, Иванов


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