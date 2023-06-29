29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

С 1 сентября в школах вместо ОБЖ будет предмет "Основы безопасности и защита Родины"

С 1 сентября в российских школах вместо привычного ОБЖ будет новый предмет – "Основы безопасности и защита Родины", заявила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.

При таких наполеоновских планах Минпросвещения еще даже не сформировало учебную федеральную программу (которую еще должны доработать в регионах). Сейчас рабочая группа по созданию программы только формируется, сказала представитель министерства. До начала учебного года остается два месяца.

Известно, что в состав рабочей группы войдут представители МЧС и Минобороны.

"Если мы говорим, что изменения должны вступить с сентября 2024 года, мы абсолютно точно должны знать, что мы готовы согласиться не только с измененным названием, но и с усиленным содержанием", - заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Теги: обж, школа, минпросвещения


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