29 Июня 2023
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В Подмосковье при задержании злоумышленников убит полицейский

В Орехово-Зуево мужчина открыл огонь по двум полицейским, один из них скончался, сообщает подмосковный главк СК в Telegram-канале.

Инцидент произошел 28 июня во время задержания четырех подозреваемых в вымогательстве. Один из них не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из полицейских скончался, второй находится в больнице.

26-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ).

Ранее в Челябинске местного жителя приговорили к 7 годам 8 месяцам в колонии строгого режима за применение насилия в отношении сотрудника спецподразделения "Гром" полиции. В июне 2021 года он несколько раз выстрелил в полицейского из газового пистолета, а также нанес удары руками и ногами.

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