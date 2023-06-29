29 Июня 2023
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Экономика Тюменская область
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Патрушев прибыл в Тюмень

В Тюмень прибыл министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он уже встретился с губернатором области Александром Моором.

В течение дня Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и Александр Моор осмотрят ряд производственных объектов агрофирмы "КРиММ" в Упоровском районе. Кроме того, в рамках рабочей поездки главы Минсельхоза в Тюменскую область запланировано совещание, посвященное реализации в регионе Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-30 гг.

Встреча Дмитрия Патрушева и Александра Моора(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, ранее Моор на выставке "Тюмень Агро-2023. Техника. Технологии. Инновации. Наука" сообщил, что ежегодно для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса из регионального бюджета выделяют порядка 200 млн руб.

"Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств, поэтому наступивший сельскохозяйственный сезон не станет исключением. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий. Тюменские аграрии могут рассчитывать на возмещение 20% от стоимости приобретенной ими сельхозтехники, в том числе в лизинг", – сообщил глава региона.

Юг Тюменской области – аграрно-развитый регион, напомнил губернатор.

"Сегодня мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания. Наши сельхозпроизводители и переработчики в условиях конкуренции активно реализуют свою продукцию на рынках Ямала и Югры. Жители северных автономных округов тюменские бренды знают и любят", – сказал Александр Моор.

Техническое перевооружение аграрных предприятий региона и подготовка для них высококвалифицированных специалистов – ключевые задачи, отметил глава региона.

"Это позволяет эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию", – подчеркнул Александр Моор.

Теги: Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России, Александр Моор


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