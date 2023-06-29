29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Житель Нижнего Тагила лишился денег, купив билеты на спектакль "Ужин с дураком"

Житель Нижнего Тагила лишился более 40 тысяч рублей после общения с "незнакомкой" в интернете.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, на днях в популярном мессенджере 22-летний молодой человек познакомился с некой "Дарьей". В ходе недолгой переписки девушка предложила ему сходить в Нижнетагильский драматический театр на спектакль "Ужин с дураком" и сбросила ссылку на сайт для покупки билетов. Парня не смутили ни название спектакля, ни стоимость одного билета в 2,5 тысячи рублей (максимальная стоимость билета в городской театр составляет 550 рублей, и то на премьерный спектакль). Он перешел по ссылке, ввел свои персональные данные, номера телефона и банковской карты, а затем код, пришедший в сообщении от банка. После ему пришло уведомление об успешной покупке билетов.

Но уже на следующий день "Дарья" сообщила, что не сможет пойти на запланированное в театре свидание, поэтому парню нужно вернуть билеты. Тот обратился в службу поддержки сайта, где ему стали объяснять про некий сбой в работе и что для возвращения денег необходимо наличие такой же суммы на карте. Процедура проходила под контролем техподдержки, но после введения пришедшего кода тагильчанин обнаружил списание 5 тысяч рублей.

Драматический театр, Нижний Тагил, драмтеатр(2015)|Фото: Накануне.RU

В службе поддержки сайта заявили, что операция не прошла, но сумма заморожена и вернется при повторной операции, а для этого необходимо указать сумму в двойном размере. 10 тысяч исчезли с карты владельца, который, продолжая верить "службе поддержки", надеялся все-таки вернуть деньги за билеты. Когда у него списали еще 20 тысяч, он написал в техподдержку сайта. После ему перезвонил "менеджер", принес извинения за неудобства, и попросил перевести еще 40 тысяч по номеру телефона.

Уралец отписался "Дарье", сообщив, что у него не получается вернуть деньги, и признался, что на карте осталось только 5 тысяч. В ответ "девушка" попросила перевести их "на карту ее отца". А когда парень это сделал, "Дарья" заблокировала его и удалила всю переписку. Только тогда до него, наконец, дошло, что он стал жертвой мошенников. Молодой человек пошел в полицию.

В самом драмтеатре, узнав, что аферисты используют его имя, посоветовали обращаться за информацией о репертуаре и ценах на официальный сайт и там бронировать билеты на выбранный спектакль. Стоит отметить, что на сегодняшний день театральный сезон уже завершен, а новый начнется только в конце августа.

Теги: мошенники, театр, спектакль, Нижний Тагил


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