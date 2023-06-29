Средняя продолжительность жизни в России составляет сейчас 73,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России, по расчетам Минздрава, вышла на допандемийный уровень и составляет сейчас 73,4 года, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

"Стоит отметить динамику, которая сохраняется в 2023 году. Ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период, 73,4 года", - цитирует Мурашко "Интерфакс".

В апреле 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что показатель продолжительности жизни в России за первый квартал 2023 года составил 73,3 года.

По итогам 2022 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года.

Для сравнения: средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии (где тоже была пандемия) в 2021 году составила 87,57 года для женщин и 81,47 года для мужчин.

Среднестатистический россиянин при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах рассчитывает дожить до 79 лет. Женщины планируют жить на два года дольше мужчин. При этом чем россияне старше, тем дольше они рассчитывают прожить: молодежь предполагает, что проживет в среднем 74 года, люди 60+ - 85 лет. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).