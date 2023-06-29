Депутат челябинского ЗСО Валерий Филиппов вошел в состав двух комитетов

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов вошел в состав комитета по бюджету и налогам и комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Постановление было принято на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.