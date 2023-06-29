Депутат челябинского ЗСО Валерий Филиппов вошел в состав двух комитетов
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов вошел в состав комитета по бюджету и налогам и комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Постановление было принято на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, 28 июня облизбирком передал вакантный мандат депутата ЗСО совладельцу компании "Злак" Валерию Филиппову.
Место стало вакантным после досрочного прекращения полномочий спикера и депутата ЗСО Александра Лазарева. Он назначен вице-губернатором Челябинской области.