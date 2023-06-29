Зампред правительства КЧР и еще шесть человек задержаны по делу о хищении более 100 млн рублей

Зампред правительства Карачаево-Черкесии и еще шесть человек задержаны по делу о хищении средств, выделенных на развитие здравоохранения.

На местах их жительства во время обыска изъяты крупные суммы денег, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Ущерб от действий преступников превысил более 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества".

Похищенные средства были выделены, в том числе, на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В составе группы находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели.

Министерство не называет имя задержанного зампреда правительства КЧР, однако СМИ сообщают, что речь идет об Ирине Гербековой.