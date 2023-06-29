29 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: duma.gov.ru

Госдума одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль

Компаниям, получающим сверхприбыль, придется заплатить специальный налог. Исключения составят малые и средние предприятия, нефтегазовый сектор и компании по добыче угля. Такой пакет законопроектов приняла в первом чтении Госдума.
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Как заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, законопроекты были разработаны для формирования дополнительного источника дохода бюджета в размере 300 млрд рублей и снижения дефицита бюджета.

Законопроект устанавливает для организаций, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. свыше 1 млрд рублей, налог, который рассчитывается как 10% от прироста прибыли за этот период по сравнению с 2018-2019 гг. То есть если компания получила среднюю прибыль 1 млрд в 2018-2019 гг., а в последние два года - 1,5 млрд, то налог составит всего 50 млн.

Налог на сверхприбыль будет зачислен в федеральный бюджет и носит разовый характер. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Как следует из текста законопроекта, он не относится к компаниям, среднегодовая прибыль которых в 2021-2022 гг. превысила 1 млрд рублей, но уменьшилась по сравнению с 2018-2019 гг.

По словам Сазонова, в случае необходимости власти могут снова прибегнуть к налогу на сверхприбыль.

Ранее Минюст в заключении к законопроекту на сверхприбыль назвал некоторые его пункты не соответствующими Конституции. Так, он предполагает налоговой базой прибыль прошлых лет, в результате чего соответствующим нормам придается фактически обратная сила. Это предложение противоречит статье 57 Конституции России о том, что законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Однако ведомство законопроект поддержало.

Теги: налог, сверхприбыль


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