29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга убил таксиста и украл его автомобиль

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор екатеринбуржцу, убившему таксиста, а после укравшему его автомобиль.

Трагедия произошла ранним утром 12 ноября прошлого года примерно с 06.10 до 07.21. У осужденного 1990 г.р. с таксистом произошел конфликт на участке между домами №30/2 и № 30 "а" по ул. Черноярская в Орджоникидзевском административном районе. В тот момент пьяный мужчина и решил убить водителя. Пока ссора продолжалась, осужденный нанес таксисту не менее двух ударов кулаком по голове и не менее одного по левой руке, а после пырнул его в грудь колюще-режущим предметом.

Эксперт заключил, что удар холодным оружием пришелся на сердце - был поврежден левый желудочек, что вызвало острую кровопотерю и стало причиной смерти.

После этого осужденный решил завладеть "VOLKSWAGEN POLO" убитого, который тот припарковал возле дома до своей кончины. Мужчина взломал авто и отправился кататься по городу, пока около 21.00 в с. Костино Алапаевского района его не задержали сотрудники полиции.

Свою вину екатеринбуржец не признал, заявив, что только оборонялся от внезапно напавшего с ножом таксиста. Осознав, что совершил убийство, мужчина поехал в с. Костино к своей бывшей жене.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: приговор, суд, такси, убийство


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