Экс-главу администрации Миасса приговорили к 5 годам колонии и штрафу в 7 млн рублей за взятки

В Челябинской области суд приговорил экс-главу администрации Миасса Станислава Третьякова к 5 годам колонии строгого режима со штрафом в 7 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, бывшего чиновника признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2012 году он получил 145 тыс. руб. за предоставление в аренду земельных участков. Кроме того, как считает следствие, он получил 300 тыс. руб. от предпринимателя за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений.

В январе 2015 года чиновник подписал постановление о передаче жилого фонда одной управляющей компании для обслуживания в другую жилищно-коммунальную организацию, причинив тем самым ущерб гражданам и управляющей компании на сумму 10,8 млн рублей.