29 Июня 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/nv__komarova

Депутаты думы Югры утвердили отчет главы Советского района

Депутаты думы Югры приняли отчет главы Советского района Евгения Буренкова. Он прозвучал сегодня на заседании окружного парламента.

В докладе, в частности, говорится, что среднегодовая численность населения района сократилась с 47,4 тыс. в 2020 г. до 46,7 тыс. в 2022 г. Также в документе рассказано о социально-экономическом развитии муниципалитета. Например, налоговые поступления от малого бизнеса в 2022 г. остались на уровне 2021 г. и составили 159 млн руб.

Отвечая на вопрос о снижении долговой нагрузки на бюджет, Буренков сообщил, что власти приняли два решения – повысить эффективность использования бюджетных средств и искать внутренние источники для покрытия долга, то есть "оптимизационные мероприятия". Другой вопрос касался низкого качества питьевой воды. Буренков ответил, что власти собираются строить быстровозводимые очистные сооружения. Также главу района спросили, почему не вкладывают деньги в спортзал в поселке Пионерский, в котором ранее "выросли" многие воспитанники. Чиновник отметил, что власти планируют провести капремонт здания, однако лично Буренков – за возведение нового здания спорткомплекса.

В итоге депутаты утвердили отчет главы района – 32 политика высказались "за", трое – "против".

Теги: Дума Югры, Советский район, Евгений Буренков


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