29 Июня 2023
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Фото: AP/Larry Mayer

WSJ: На сбитом китайском аэростате нашли оборудование США для сбора данных

Китайский аэростат, который в начале года сбили над воздушным пространством США, использовал американское оборудование для сбора данных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные результаты расследования.

Экспертиза установила, что часть техники американского производства доступна для покупки в интернете, остальная была специализированными китайскими датчиками и другими приспособлениями для разведывательных целей.

Как подчеркнули собеседники газеты, эти сведения подтверждают подозрения, что аэростат был предназначен для ведения шпионажа, а не был метеозондом, как утверждал Пекин.

Вместе с тем, по мнению специалистов, в ходе своего пролета над территорией США аэростат не производил какой-либо передачи данных в КНР, пишет ТАСС.

Напомним, в феврале американские истребители перехватили три высотные цели над Аляской, Канадой и озером Гурон. При этом Вашингтон назвал один из этих шаров китайским аэростатом наблюдения, Пекин заявил, что это гражданский объект, который используется в метеорологических целях. 4 февраля аэростат сбили. Сообщалось, что американские военные специалисты нашли в обломках сбитого над океаном аэростата электронный механизм и датчики.

Теги: аэростат, китай, сша, сбор данных


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