29 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

В Госдуме предложили запретить ИП продавать сидр и пиво в общепите

В Госдуме предлагают запретить индивидуальным предпринимателям продажу пива и сидра в заведениях общепита. Инициатива исходит от межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотических угроз, передает РИА Новости.

"Ввести запрет на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями", - говорится в экспертном заключении, разработанном группой.

Ранее участники рынка обратились к президенту России с предложением установить минимальные розничные цены на сидр, предложение поддержано Минфином.

В начале июня в России произошло массовое отравление суррогатным сидром. Погибли 36 человек, более сотни пострадали.

Теги: госдума, сидр, запрет, пиво


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