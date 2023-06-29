Опекун мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, заявила о несправедливом задержании

Следственный комитет опубликовал короткое видео допроса опекуна мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге. Женщина не согласна со своим задержанием.

Ранее сообщалось, что 6-летний Далер исчез утром 26 июня в районе Вторчермета. После безрезультатных поисков СК возбудил уголовное дело об убийстве. 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего, была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве. Но после того, как тело ребенка нашли и оказалось, что он умер несколько месяцев тому назад, ее немедленно задержали.

Сегодня СК России по Свердловской области опубликовал кадры допроса подозреваемой.

"По поводу вашего задержания. Вы с ним согласны или не согласны?", - спрашивает следователь.

"Это несправедливо", - отвечает женщина.

"То есть вы считаете, что это несправедливо?", - на всякий случай уточняет сотрудник СКР.

"Я считаю, что это несправедливо", - уверенно говорит опекун.

Ранее сообщалось, что она призналась в том, что спрятала тело ребенка в гараже, где его обнаружили полицейские сегодня утром. В МВД показали фото с места происшествия.