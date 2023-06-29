Опекун мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, заявила о несправедливом задержании
Следственный комитет опубликовал короткое видео допроса опекуна мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге. Женщина не согласна со своим задержанием.
Ранее сообщалось, что 6-летний Далер исчез утром 26 июня в районе Вторчермета. После безрезультатных поисков СК возбудил уголовное дело об убийстве. 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего, была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве. Но после того, как тело ребенка нашли и оказалось, что он умер несколько месяцев тому назад, ее немедленно задержали.
Сегодня СК России по Свердловской области опубликовал кадры допроса подозреваемой.
"По поводу вашего задержания. Вы с ним согласны или не согласны?", - спрашивает следователь.
"Это несправедливо", - отвечает женщина.
"То есть вы считаете, что это несправедливо?", - на всякий случай уточняет сотрудник СКР.
"Я считаю, что это несправедливо", - уверенно говорит опекун.
Ранее сообщалось, что она призналась в том, что спрятала тело ребенка в гараже, где его обнаружили полицейские сегодня утром. В МВД показали фото с места происшествия.