Опекун 6-летнего мальчика, чью смерть скрыла приемная мать, возвращается из зоны СВО

Приемный отец 6-летнего Далера, тело которого после нескольких дней поисков обнаружили в сумке в гаражном кооперативе, вернется из зоны СВО. Об этом Накануне.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Это связано со смертью мальчика. Уже завтра он вернется и дальше будет ясно, куда мы детей определим. Пока они изъяты подразделением по делам несовершеннолетних. Он востребован и как опекун, и следственным комитетом, может, он что-то знает. Поэтому его из зоны СВО отпустили", - рассказала Татьяна Мерзлякова. Она также добавила, что приемный отец находится в зоне проведения спецоперации довольно давно.

Об исчезновении мальчика стало известно три дня назад. Несколько суток его искали более 1 тыс. человек, среди которых были волонтеры, следователи, полиция, МЧС и обычные горожане. Утверждалось, что у мальчика психические отклонения и ему может потребоваться медицинская помощь. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего. В итоге же мальчик был найден мертвым в гараже, как выяснилось, он умер еще в декабре. После обнаружения опекун призналась, что спрятала тело сына после несчастного случая.