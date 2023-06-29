Депутат Лантратова призвала учить учителей ведению соцсетей

Педагогов необходимо учить навыкам ведения соцсетей, это имеет важное значение для формирования имиджа учителя. С таким обращением на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова обратилась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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Вероятно, речь идет о том же письме, в котором Лантратова призвала Кравцова принять стратегию по улучшению образа учителя.

Она отмечает, что в России ежегодно увольняют десятки педагогических работников из-за жалоб родителей на неподобающий контент в аккаунтах учителей. И правильное ведение соцсетей улучшило бы имидж учителя.

"Педагогов необходимо учить продуктивному общению с учащимися и родителями во внеурочное время, в том числе в цифровой среде. Как показали исследования соцсети "Одноклассники" и центра ResearchMe, каждый четвертый ученик подписан на страницы своих учителей. Главное, чтобы такой проект не был дополнительной нагрузкой для педагога и реализовывался только при желании учителя", - написала Лантратова в своем телеграм-канале.

В России более 1,3 млн школьных учителей. Всего педагогических работников почти 2,5 млн, включая воспитателей в детских садах. Школьников в стране более 17 млн, а со студентам будет более 25 млн.

При этом бедой учителей являются нищенские зарплаты. По итогам прошлого года средняя зарплата учителя в России составила почти 50 тысяч рублей, но медианная едва превышает 30 тысяч. "Чистыми" остается 25 тысяч или чуть больше. То есть половина российских учителей реально получают менее 25 тысяч и только половина — больше этой суммы. С учетом того что большинство учителей работают больше, чем на ставку, труд российского учителя оценивается суммой в 15-20 тысяч рублей в месяц.