29 Июня 2023
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Фото: Екатеринбургский зоопарк

В заповеднике в Челябинской области на студента-геолога пыталась напасть рысь

В Ильменском заповеднике в Челябинской области на студента-геолога пыталась напасть рысь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника, студент изучал минералы в составе группы юных геологов на копи №63 (2008 км) и остался один. В этот момент он заметил, что в метрах пяти от него лежала рысь в позе затаившейся кошки. Студент взял лопату и стал создавать шум, тогда рысь отскочила метров на десять, но через некоторое время снова стала приближаться к парню.

"Он отвлекся на несколько секунд и видит, что она к нему опять крадется. Ползком, как обычно крадутся кошки. С увлеченным таким взглядом. Зверь явно на него пытался охотится. Он снова рысь "отшугнул" и просто уже ушел. Это все было в течение двух минут", - рассказал руководитель группы Сергей Колисниченко.

По словам студента, это был взрослый и большой зверь. Рысь могла бы на него напасть, если бы он не увидел ее вовремя.

Сейчас в заповеднике обитает около десяти рысей. Сотрудники отдела лесоохраны просят не ходить в это место в одиночку, чтобы ситуация не повторилась.

Теги: рысь, студент, Ильменский заповедник,


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