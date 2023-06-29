Более 2200 тонн молока - новосибирские коровы стали рекордсменками по суточным надоям в Сибири и за Уралом

В Новосибирской области молочным скотоводством занимаются 275 сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, молочное скотоводство занимает основную долю в производстве продукции животноводства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

На сегодняшний день предприятия региона продолжают увеличивать темпы производства молока: продуктивность дойного стада составляет 19,9 кг, а производство молока в сутки – более 2251 тонн, что превышает уровень прошлого года на 39,2 тонны и является на данный момент самым высоким показателем в Сибири и за Уралом.

О ситуации по производству молока сельхозтоваропроизводителями региона, а также о технологии производства молока в крестьянско-фермерском хозяйстве «Щукино» рассказали 28 июня в рамках пресс-тура заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов и специалисты предприятия.

«Наш регион занимает третье место в Российской Федерации по поголовью молочных коров по сельскохозяйственным товаропроизводителям, а по производству и реализации молока входит в десятку и занимает шестое место. По данным минсельхоза РФ, в Сибири и за Уралом по показателям суточного надоя Новосибирская область на данный момент находится на первом месте. Выход на данные позиции обусловлен эффективной работой большинства действующих сельхозорганизаций, использованием мер господдержки, реализацией инвестиционных проектов, а также увеличением числа крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей», – отметил Андрей Шинделов.

Отрасль полностью удовлетворяет спрос населения Новосибирской области в качественных социально доступных продуктах питания: молоке и мясе. Хозяйства 27 районов показывают положительную динамику продуктивности крупного рогатого скота молочного направления. И для этого в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на территории области действуют 15 направлений государственной поддержки отрасли животноводства, в рамках которых сельскохозяйственным товаропроизводителям ежегодно направляется более одного миллиарда рублей из федерального и областного бюджета.

«Несмотря на погодные условия текущего года, которые имели негативное влияние на посевы и кормовую базу, для удовлетворительного обеспечения кормами нашего поголовья министерство прорабатывает с агропредприятиями вопросы пересева сельхозкультур, посева однолетних культур для последующей заготовки сенажа, а также посева рапса для восполнения зеленого конвейера. Помимо этого, ведется работа с районными администрациями и муниципальными районами по отработке природно-климатических условий и введении при необходимости режима чрезвычайной ситуации, который позволяет вводить ряд дополнительных поддерживающих мер, в частности заготовки и транспортировки кормов. Мы проводим работы по закрытию потребностей во всех предприятиях Новосибирской области, чтобы в зимне-стойловый период они зашли с достаточным количеством кормов», – подчеркнул замминистра.

О деятельности в крестьянско-фермерском хозяйстве «Щукино» рассказал глава хозяйства Дмитрий Кузьмин. «Здесь мы начали свою деятельность 11 лет назад. Произведенное молоко и мясо перерабатываем в готовую продукцию и реализуем в собственной сети магазинов города Новосибирска «Горячие Беляшики». В прошлом году нам, как лучшему КФХ года, губернатор региона подарил автомобиль. Это наша дежурная машина, на которой сотрудников доставляют на работу с Новотроицка. Также, мы по госпрограмме возмещали часть затрат за приобретенные трактора и комбайн, это большая помощь для нас», – уточнил он.