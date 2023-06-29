На Байконуре воров задержали во время кражи кабеля на стартовой площадке

На космодроме Байконур задержали воров во время попытки украсть кабель со стартовой площадки.

По данным Telegram-канала "112", попытки воровства на космодроме – "обычное дело", поскольку некоторые объекты не используются и плохо охраняются. Но на этот раз воры положили глаз на вполне действующую площадку, они пытались срезать кабель между стартовой и технической позициями комплекса "Энергия-Буран".

Злоумышленников обнаружил полицейский патруль. Выяснилось, что на территорию космодрома четверо человек проехали на УАЗике по объездной дороге через поля.

Все четверо оказались гражданами Казахстана.