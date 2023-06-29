29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил увеличить налог для "богатых москвичей"

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для людей, которые зарабатывают в год более 25 млн рублей. Он направил письмо с инициативой главе ФНС Даниилу Егорову.

"Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей", — написал Чернышов в Telegram-канале.

По словам депутата, было бы лукавством не признавать, что изменения в основном затронут богатых жителей Москвы.

Вырученные налоги он предлагает направить на помощь тяжелобольным детям и развитие не таких популярных как "Патрики" районов. "Считаю справедливым, если "налог на Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва", - заявил Чернышов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц.

Сейчас в России действует так называемая прогрессивная налоговая шкала. Доходы россиян, зарабатывающих больше пяти млн рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15%, вместо 13% для граждан с доходом менее пяти млн рублей.

Теги: чернышов, налог, ндфл, москвичи


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