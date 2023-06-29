Умер бывший главный архитектор Перми, разработавший проект городской эспланады

В Перми умер бывший главный архитектор Перми Геннадий Игошин. Ему было 89 лет. О смерти коллеги сообщил архитектор Виктор Воженников. По его словам, Игошин – большой профессионал, активно формировавший город. Причина смерти не названа.

"В одной из бесед он рассказал мне о посещении Международного архитектурного форума в Бразилии. Он был очень впечатлён градостроительным комплексом центра столицы – города Бразилиа архитектора Оскара Нимейера. По возвращении он решил создать нечто подобное в Перми. Так родилась наша эспланада. Масштабный комплекс восхищает всех гостей города", - написал Воженников на своей странице "ВКонтакте".

27 лет, в 1970-97 гг., Геннадий Игошин работал главным архитектором города. Под его руководством построен Комсомольский проспект, Центральный универмаг, Дом Советов, гостиница "Прикамье", эспланада и многие другие объекты. В 2009 г. за особые заслуги в формировании архитектурного облика Перми получил звание Почетного жителя нашего города.